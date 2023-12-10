فيديو- محمد أبوالعينين يقود مسيرة بالجيزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قاد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، مسيرة في محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرة تضم آلاف الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وفد البرلمان الأورومتوسطي، يرافق النائب محمد أبوالعينين، في المسيرة الحاشدة داخل محافظة الجيزة، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن وكيل مجلس النواب، وجه التحية للمواطنين والحث على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.