وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد معروف:

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة بدر بالدقي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.