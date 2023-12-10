ننشر أول صور لتصويت المواطنين بلجنة السيسي وخروج قرينة الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ اليوم الأحد ومنذ التاسعة صباحًا، توافد الناخبين على لجان الاقتراع في المحافظات؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصد "الخليج 365"، أول صور لتصويت المواطنين باللجنة الانتخابية التي صوت فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر حتى 3 أيام.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

لمتابعة أخبار الانتخابات.. اضغط هنا