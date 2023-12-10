مصر تختار رئيسها.. اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويمكن لكل مواطن معرفة أحقيته من التصويت من عدمه ولجنته الانتخابية عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات هنـــا

- اختر "موقفك الانتخابي"

- أدخل رقمك القومي واضغط ادخال البيانات

- يظهر لك الموقف من أحقية الانتخاب من عدمه

- كما تظهر اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، بحسب قانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتتضمن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات أربعة مرشحين هم:

عبدالفتاح السيسى- ورمزه "النجمة".

عبدالسند يمامة- برمز "النخلة".

فريد زهران- برمز "الشمس".

حازم عمر- برمز "السلم".

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