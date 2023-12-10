شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار دعوة المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2023 بتشكيل لجان متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024.

ونص القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية .

وكذلك نصت على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة.

( المادة الأولى )

تشكل لجان لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 بالمحافظات برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعضوية السادة القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك على النحو الوارد بالكشوف المرفقة .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.