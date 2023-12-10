شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة عقب التصويت بالانتخابات: المشاركة واجب وطنى وحق على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، صباح اليوم الأحد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية؛ وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة أبى بكر الصديق بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.



وقالت الكيلانى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب تصويتها فى الانتخابات الرئاسية - أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وحق على الجميع، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة للمواطنين فى الانتخابات، تعكس حجم مسئوليتهم تجاه الوطن.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.