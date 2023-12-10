شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتصدرون المشهد الانتخابى بلجنة مدرسة الإسكان فى العبور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الشباب على التواجد وبكثافة أمام لجنة الاقتراع بمدرسة الإسكان العائلي في العبور، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.