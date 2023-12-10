الشرطة تساعد سيدة قعيدة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - ساعدت الشرطة المكلفة بمدرسة أبو الفرج فى دائرة بولاق أبو العلا سيدة مسنة قعيدة تجاوزت سن السبعين فى الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024-2024.

وتوفر الشرطة كراسى متحركة للمسنين وغير القادرين على الحركة، وتساعدهم فى الوصول إلى اللجان الانتخابية فى دوائر منطقة وسط البلد بولاق وطلعت حرب.

وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.