شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة نسائية كبيرة فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الفرعية بمصر القديمة مشاركة نسائية ضخمة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهن في مراكز الاقتراع، حيث حرصت المئات من النساء على التوجه للجان والانتظار إمامها في طوابير منظمة وطويلة، واضطر بعضهن للجلوس على الكراسي بسبب ازدحام اللجان.



مشاركة نسائية فى انتخابات 2023

وأبدى الكثيرات من السيدات استعدادهن للانتظار لفترة طويلة مهما بلغت، حتى يتمكنون من الأداء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وبك في مشهد وطني مبهج، مشيرين إلى سعادتهم من تشغيل الاغاني الوطنية خلال انتظارهم أمام اللجان.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



سيدات يدلين بأصواتهن

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



سيدات مصر القديمة