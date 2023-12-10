شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مطروح كاملة العدد.. حشود الناخبين للإداء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد العديد من الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح، فى مشهد بدت عليه اللجان وكأنها كاملة العدد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.