شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات يزين طابور التصويت بانتخابات الرئاسة بـ"الفنون الجميلة" بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت لجنة كلية فنون الجميلة بحي الزمالك بالقاهرة احتشاد المواطنين بكثافة في أول ساعات تصويت الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024، وتصدرت السيدات والفتيات طوابير الانتخاب.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.