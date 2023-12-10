شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد أول انتخابات رئاسية بعد نقل الوزارات إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد حدثا هو الأول من نوعه، يتمثل فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية التى انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد نقل الوزارات بالعاملين إليها.



واحتشد الناخبون فى طوابير طويلة أمام اللجان مع فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطى لتأمين العملية الانتخابية.



وشهدت اللجنة الفرعية فى بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة طوابير طويلة من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على وقع الأغانى الوطنية التى حرص بعض المواطنين على تشغيلها أمام اللجنة.



وتم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مقر الجهاز التنفيذى بالعاصمة الإدارية، وفى الحى الحكومى الجديد، وفى مقر بنك فيصل.



وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى الذى يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.



ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر كافة المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.

وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلى الناخبون بأصواتهم فى مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.



ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات حوالى 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك فى العملية الانتخابية التى ستُجرى تحت إشراف قضائى من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حوالى 60 ألف موظف فى اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.