شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة بلجنة نبوية موسى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمدينة نصر، وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان فى أول أيام الانتخابات الرئاسية والتى تستمر لمدة 3 أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أى عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مضيفاً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على جميع المواطنين وحق دستورى لهم خاصة فى ظل المرحلة الدقيقة والهامة التى تمر بها الدولة المصرية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.