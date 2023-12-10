شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط تواجد كبير للمواطنين أمام اللجان، انطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وبدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا وذلك فى لجان الاقتراع الفرعية، والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

ونستعرض اسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.



أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024