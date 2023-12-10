شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كبار السن يدلون بأصواتهم فى لجنة هئية التعمير بالدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة هيئة التعمير الزراعية بالدقي إقبالا شديدا من الشباب وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، منذ فتح باب التصويت فى التاسعة صباح اليوم .

وشهدت اللجنة سهولة وتنظيم أثناء الإدلاء المواطنين بأصواتهم، وسط تواجد أمنى شديد وسيارات إسعاف تحسبا لحدوث أى حدث طارئ .

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.