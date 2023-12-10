شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مسيرة للجان الانتخابية بمنشأة القناطر والمشاركين يهتفون "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل مسيرة للمواطنين أمام لجان مدرسة بهرمس الابتدائية الجديدة، وذلك للمشاركة فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت قبل قليل.

وتقدم صفوف المسيرة النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر وعدد كبير من الناخبين والناخبات، ورفع المشاركون فى المسيرة العلم المصرى كما رددوا هتافات " تحيا مصر".

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.