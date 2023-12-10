شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على التصويت فى انتخابات الرئاسة بالزيتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطفت الطوابير والحشود الكبيرة من الناخبين أمام عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة الزيتون، إذ سجلت المنطقة إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2023.

وسادت أجواء احتفالية بين الناخبين وسط أغان وطنية وأعلام مصر التى حملها معظم الراغبين فى التصويت فى الوقت الذى سيطر فيه العنصر النسائى والشباب حيث ظهرا بقوة فى طوابير الناخبين.



مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



خلال مشاركة الأهالى فى الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



طوابير من الشباب فى الانتخابات الرئاسية 2023

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.