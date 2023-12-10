شكرا لقرائتكم خبر عن رضا إبراهيم 70 عامًا من أمام لجنتها: "جيت عشان نكمل مشروعنا ونحمى بلدنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصرت المواطنة رضا إبراهيم صاحبة الـ70 عامًا والتى تتحرك بصعوبة بمساعدة ابنها، على الحضور مبكرا للجنتها الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت رضا إبراهيم: "جيت النهاردة عشان بلدنا عشان نكمل مشروعنا ونحمى بلدنا.. دا حقي"، موجهة رسالة للشباب خلال حديثها لـ"الخليج 365"، انزلوا عشان بلدكم.. بلدكم محتجاكم".

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



السيدة-رضا-إبراهيم-صاحبة-الـ70-عامًا



السيدة-رضا-إبراهيم-صاحبة-الـ70-عامًا



السيدة-رضا-إبراهيم-صاحبة-الـ70-عامًا



السيدة-رضا-إبراهيم-صاحبة-الـ70-عامًا



السيدة-رضا-إبراهيم-صاحبة-الـ70-عامًا