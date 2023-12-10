شكرا لقرائتكم خبر عن بالفرحة والأعلام.. مواطنو طنطا يشاركون فى أول أيام الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون منذ اللحظات الأولى لبدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية والتى تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر على مدار ثلاثة أيام.



وأعرب المواطنون لمندوبة، وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتهم لمشاركتهم فى عملية الاقتراع بالمارثون الرئاسى وحرصهم على التواجد منذ اللحظات الأولى للتعبير عن رأيهم فى اختيار رئيسا للجمهورية والمشاركة فى العملية الانتخابية حاملين الأعلام للتعبير عن فرحتهم بهذا العرس الديمقراطي.

وأشارت عفت محمود مدرسة أن اليوم يعتبر بمثابة عرس ديمقراطى للتعبير عن رأيهم فى اختبار الرئيس والذى سينفذ فى المرحلة المقبلة مطالبهم.



وأكد محمود عبد الفتاح دكتور بشرى على أن المشاركة فى المارثون الرئاسى اليوم يعد واجب وطنى على كل مواطن للتعبير عن رأيه فى اختيار من يمثلهم وبحيادية تامة وديمقراطية متناهية، مشيرا إلى أن صوت المواطن أمانه يجب القيام بها.



وأكدت فوزية محمد ربة منزل على أن المواطن الواعى لحقوقه وواجباته يجب القيام.بالإدلاء بصوته حفاظ على بقاء الوطن وأن يعبر بحرية تامة عن اختيار من يمثله.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.