شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أهالى المعادى على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت اللجان الانتخابية بحي المعادي بالقاهرة أبوابها أمام الناخبين، في التاسعة صباح اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار 3 أيام.

وتوافد أهالي المعادي على مقرات اللجان الانتخابية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار الأجهزة التنفيذية بمحيط اللجان، التي تزينت بعلم مصر ابتداءً من مداخل اللجان وحتى صناديق الاقتراع.

وشهدت اللجان الانتخابية تيسيرات لكبار السن وذوي الهمم؛ لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال توفير إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل"، وتوفير كراسي متحركة.

كما أتاح حي المعادي لجنة "مقر الجهاز التنفيذي لشق التعبان"؛ للوافدين والمغتربين بين المحافظات؛ وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقهم الدستوري.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة حوالي 8 ملايين و236 ألفًا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة؛ بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين، وذلك حسبما أفاد بيان لمحافظة القاهرة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.