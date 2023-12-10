شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يساعدون المسنين لمعرفة أماكن اللجان الانتخابية بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أغلب اللجان الانتخابية داخل مدينة العاشر من رمضان تواجد اعداد من الشباب والفتيات المتطوعين فى محيط اللجان الانتخابية، لمساعدة الناخبين فى معرفة مقار لجانهم الانتخابية داخل المدينة، وخاصة المسنين منهم والنساء.

فيما وقف أطفال المدارس بالأعلام فى مداخل اللجان الانتخابية، ويهتفون تحيا مصر تحيا مصر، ووقف شباب الأحزاب يساعدون الناخبين فى تنظيم الدخول وخاصة للسيدات والمسنين، حيث تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.