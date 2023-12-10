شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية بلجنة فرعية 11 التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت نقيب التمريض على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجبا وطنيا، حيث إن أنظار العالم تتوجه نحو مصر خلال الانتخابات.

وقالت إن النقابة وجهت كل أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة إلى ضرورة الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية التى كفلها الدستور والقانون.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو 25 محافظة، أكدت خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض فى المحافظات وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



الدكتورة كوثر محمود تدلى بصوتها فى الانتخابات



الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض