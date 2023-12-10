شكرا لقرائتكم خبر عن دبى مدينة الـ20 دقيقة..استراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، برئاسة مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الخطة الاستراتيجية المحدثة للهيئة 2024-2030.

تتمحور الخطة الإستراتيجية 2024-2030 حول تحقيق خمسة أهداف وغايات رئيسية تتعلق بالتنقل المتكامل والمبتكر، وتم تصميم الخطة لتسهيل تطوير الطرق وأنظمة النقل التي تدعم مدينة مدتها 20 دقيقة - لضمان إمكانية الوصول إلى 80 % من الخدمات اليومية خلال رحلة مدتها 20 دقيقة سيرًا على الأقدام أو ركوب الدراجات.

ويركز على تحسين إمكانية الوصول، وتعزيز التكامل الأفضل للنقل متعدد الوسائط، وتوسيع خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، ورسم حلول التنقل الذكية.

صفر انبعاثات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية "مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050"، مما يجعلها أول جهة في الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة المدى للانتقال نحو مواصلات عامة خالية من الانبعاثات.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تحويل 100% من سيارات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، وتحويل كامل أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050. وحددت الخطة هدفاً لدفع النقل بوسائل مستدامة إلى بنسبة تصل إلى 42.5% عام 2030.

وتشمل أهداف وغايات الخطة في مجال الصحة والسلامة والأمن تعزيز سلامة النقل وتأمين الأصول وأمن الشركات وتعزيز الصحة المهنية.

وفيما يتعلق بسعادة المتعاملين، دعت الخطة إلى تطوير القدرات لفهم احتياجات المتعاملين واتجاهاتهم، وإنشاء خدمات مبتكرة مخصصة بشكل استباقي، وتوجيه وتحفيز سلوك المتعاملين لتحقيق الفوائد المرجوة من شبكات النقل.

خطة دبي الحضرية

وتتوافق الخطة مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة للمعيشة في العالم، وخطة دبي 2030، وتوجيهات حكومة دبي، ورؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031".

«لقد وضعت هيئة الطرق والمواصلات هذه الخطة الاستراتيجية استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويركز على تصور المستقبل وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والرفاهية والسعادة لسكان دبي وزوارها. الرائدة عالميا.

وقال الطاير: "إنها تهدف إلى مواكبة الاتجاهات العالمية والمستقبلية في مجال الطرق والنقل وتعزيز مساعي هيئة الطرق والمواصلات لتصبح رائدة عالميًا في تقديم الخدمات الرائدة لشرائح المجتمع المتنوعة".

وأضاف أن مستقبل هيئة الطرق والمواصلات يستلزم دراسة ونشر حلول التنقل المتكاملة والناعمة إلى جانب أنظمة التنقل المتصلة وفي الوقت الحقيقي، والنقل ذاتي القيادة، موضحا أن هيئة الطرق والمواصلات تعتزم تشغيل سيارات شيفروليه بولت الكهربائية ذاتية القيادة، مما يجعل دبي أول مدينة في العالم تشغل مركبات أمريكان كروز ذاتية القيادة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

التحول إلى كيان رائد قائم على البيانات

وفي إطار هدف منظمة إثبات المستقبل، تؤكد الخطة على أهمية جذب المواهب التي تلبي المتطلبات المستقبلية والاحتفاظ بها وتطويرها.

وتدعو إلى إنشاء هيكل شراكة فعال وتعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحول إلى كيان رائد قائم على البيانات، إلى جانب تطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة.

وتماشياً مع التزام القيادة بتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات وتحديد عام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ركزت الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات على الاستدامة من خلال تسريع التحول نحو وسائل النقل الخالية من الانبعاثات.