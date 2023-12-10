شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات التنفيذية بالعاشر من رمضان تتفقد الجان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، أول يوم فى الانتخابات الرئاسية ، والقيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرين العاشر والأمين العام للجمعية ايمن رضا، وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد الخطيب، والقيادات الأمنية بالمدينة يتفقدون اللجان الانتخابية لمتابعة مدى جاهزيتها وتوفير كافة الادوات ليسير عملية انتقال القضاه لمقار اللجان وكذلك تجهيز الشوادر والمظلات لاستقبال المولطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها على مدار 3 أيام بدءا من اليوم الاحد والاثنين والثلاثاء من 10 الى 12 ديسمبر الحالى .

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وتابع القيادات التنفيذية للمدينة وضمت كلا من رئيس قطاع التنمية المهندس هانى جاد والمهندس أحمد وهدان مدير عام الأحياء ، والمهندس محمد حلاوة مدير عام الإشغالات والتعديات، اكتمال كافة التجهيزات اللازمة داخل اللجان الانتخابية، إضافة إلى توفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية وتهيئتها لتيسير العملية الانتخابية، كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الهمم ، من أجل مساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسر، إضافة الى توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم مدينة الانتصارات العاشر من رمضان.

وقال المهندس علاء منيع في تصريحات خاصة لليوم السابع:" أن كافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية منتظمة وكل اللجان مستعدة للبدء فى موعدها، وان القضاه التزموا بمواعيد الحضور للجان للإشراف ومتابعة الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالمحافظة، مؤكدا أن محافظة الشرقية شكلت غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من داخل ديوان عام المحافظة، إضافة للمتابعة من غرفة الأزمات والكوارث، التى تم ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء داخل نطاق المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل مصر اللجان الانتخابية والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات، حيث ودأن المحافظة تضم 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة، ممن لهم حق الانتخاب أمام 980 مركزا انتخابا يستوعب حوالى 1016 لجنة فرعية بنطاق دائرة المحافظة، إضافة لوجود 10 لجان انتخابية للوافدين من خارج المحافظة.

كما وصف منيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، أنها واجب وطنى، على كل مصرى حريص على استقرار ومستقبل بلده، مشيرا الى حرص أبناء مدينة العاشر من رمضان وسيداتها وشبابها ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم،على التواجد أمام اللجان منذ السابعة صباحا للمشاركة فى العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أنه تضم مدينة العاشر من رمضان 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.