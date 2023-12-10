شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر يزين اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية فى مصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مُبهر، تزينت اللجان الفرعية، بعلم مصر، فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، تزامنًا مع استقبال اللجان للناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وفتحت اللجان الفرعية فى منطقة مصر القديمة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.



جميع الأعمار والفئات تحتشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



حشود الناخبين أمام اللجان الانتخابية في مصر القديمة



علم مصر يرفرف أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة

وحضر القضاة المشرفين إلى اللجان للإشراف على العملية الانتخابية منذ الصباح، حيث تأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.



علم مصر يزين اللجان الفرعية في مصر القديمة



مصر القديمة تتزين بحشود الناخبين أمام اللجان

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.



مواطن يرفع علم مصر عاليا في مصر القديمة