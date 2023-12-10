شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة: يوم عظيم فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم: "هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم.

وأكد: لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، والمصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله: نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا، وقد حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به، لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعا رجالا ونساء وشبابا على مستوى التحدي والمسئولية، إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم .

وتابع: وأى جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا.. تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وتلك المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية.