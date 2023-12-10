شكرا لقرائتكم خبر عن حشود كبيرة أمام المقار الانتخابية بكل مدن جنوب سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الساعات الأولى لصباح أول يوم من الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت جميع مدن جنوب سيناء حشودا كثيفة، واصطف الناخبون فى طوابير طويلة أمام المقر الانتخابى للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.



حشود كبيرة أمام المقار الانتخابية

وأبدى الناخبون سعادتهم للتنظيم الجيد داخل مقار اللجان بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والمجتمع المدنى ورجال الشرطة خارج اللجان.



كبار السن فى جنوب سيناء

وأكدوا أن عملية الاقتراع تجرى فى سهولة ويسر وفى أجواء من الوطنية والرغبة فى المشاركة الإيجابية فى عملية التصويت، ومن بين المشاهد البارزة، مساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم، وخصصت محافظة جنوب سيناء 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين إلى اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات.



من اللجان الانتخابية

وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء، فأن إجمالى عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.