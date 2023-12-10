شكرا لقرائتكم خبر عن مسن عاصر الملك فاروق من أمام لجنته يوجه رسالة للسيسي: "استحلفك بالله كمل مسيرتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مكتب صحة منشأه البكارى بمحافظة الجيزة، إقبالًا من جانب كبار السن، حيث شهدت اللجنة قدوم مسن يبلغ من العمر 93 عاما يدعى غندور أحمد غندور للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه جاء للمشاركة لأنها أمانة ويجب تأديتها، وقال إنه عاصر العديد من الرؤساء والملوك فمنذ الملك فؤاد وحتى وصولا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه جاء لاختيار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي الرئيس البطل الذى تحمل مسئوليه البلاد فى وقت عصيب.

ووجه الحاج غندور أحمد غندور رسالة إلى الرىيس السيسي قائلا له: "استحلفك بالله لا تترك البلاد وأكمل مسيرتك"، وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من جانب المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان بالعشرات فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى حاله من السهولة واليسر .