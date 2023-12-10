شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى عبد السند يمامة يدلى بصوته ويطالب الناخبين بـ"حسن الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة ، صباح اليوم الأحد، أول أيام التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

ولدي وصوله مقر اللجنة، رافق عبد السند يمامة بعض أنصاره من رموز وقيادات حزب الوفد ، كما حرص علي الالتزام باجراءات العملية الانتخابية وتوجيه التحية للناخبين الذين كانوا متواجدين للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.





وأكد المرشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن المشاركة الواسعة والإيجابية بالانتخابات تعطي مؤشرًا قويًا حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآراءهم عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف المرشح الرئاسي، عقب الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسة بدرالاعدادية بمنطقة الدقي، أن التنظيم جيد وأطالب الناخبين بـ"حسن الاختيار"، وأن مصر تعيش يومًا تاريخيًا يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة في ترسيخ مباديء ومعاني الديمقراطية التي تضع مصر في مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن مؤسسات الدولة المصرية وكذلك أبناء الشعب أصبح لديهم خبرة كافية في التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التي نخوضها منذ نحو عشر سنوات بشكل متميز، وتخرج دائمًا بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة عن سعادته وفخره بعودة "حزب الوفد"، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأثنى على الدور العظيم الذي يقوم به رجال الجيش لحماية الوطن في ضوء هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ورجال الشرطة لتأمينهم البلاد واللجان والمواطنين، وأيضًا رجال القضاء لمهتمهم الكبيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو خدمة رفعة مصر.

وجدد المرشح الرئاسي دعوته لجموع الشعب المصري العظيم بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية بكثافة ليس فقط من أجل ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني، بل أيضًا تعبيرًا منهم عن حبهم وحرصهم على بلادهم و إدراكًا للتحديات الكبيرة التي تحيط بنا والتي تتطلب وعيًا وأصوات إيجابية داخل صناديق الاقتراع.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، اقبال متزايد بعد مرور ساعة علي انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وفى لجنة مدرسة بدر توافد العديد من الناخبين حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"الخليج 365" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.