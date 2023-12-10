شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدلى بصوته داخل لجنة المغتربين فى الجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بصوته فى انتخابات الرئاسة، صباح اليوم، الأحد، فى لجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية

وحرص مفتى الجمهورية على الإدلاء بصوته فى اللجنة 10 الخاصة بالمغتربين في منطقة الدراسة بقسم الجمالية.

وبدا صباح اليوم الاحد، سباق الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء، وبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.



وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.