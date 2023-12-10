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شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدلى بصوته داخل لجنة المغتربين فى الجمالية والان مع تفاصيل الخبر
وحرص مفتى الجمهورية على الإدلاء بصوته فى اللجنة 10 الخاصة بالمغتربين في منطقة الدراسة بقسم الجمالية.
وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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