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مفتى الجمهورية يدلى بصوته داخل لجنة المغتربين فى الجمالية

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القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بصوته فى انتخابات الرئاسة، صباح اليوم، الأحد، فى لجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية

 

وحرص مفتى الجمهورية على الإدلاء بصوته فى اللجنة 10 الخاصة بالمغتربين في منطقة الدراسة بقسم الجمالية. 

 

وبدا صباح اليوم الاحد، سباق الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ويتنافس فيها  الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء، وبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرا. 


وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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