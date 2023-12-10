شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: المشاركة فى الانتخابات واجبة والشعب يرد محبة وتعب المسؤولين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة طيبة، متابعا:"زى ما هو حق دستوري لكل إنسان واحنا متعودين كمصرين نقول مش هسيب حقي..المفترض من كل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه.. والاختيار حرية ومسؤولية".

أضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إن الاختيار حرية لاختيار ما تريد لكن في نفس الوقت مسؤولية أمام التاريخ والوطن وأمام العالم كله"، معلقا بالقول:" علشان كده المشاركة في هذه الانتخابات واجبة وفى أى انتخابات بصفة عامة .. هي تعبير عن المواطنة..وزى ما فيه مسؤولين كتير في البلد في كل زمن بيتعبوا من أجل كل الشعب .. المفترض الشعب يرد هذه المحبة والتعب وهذا المجهود يرده بالمشاركة في الحقوق الدستورية الممنوحة لكل إنسان".

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بالتنظيم الجيد للانتخابات قائلا: "مفيش تنظيم أجمل من كده والتنظيم على مستوى الجمهورية كلها ..والإشراف القضائي شيء رائع يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".