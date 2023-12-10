شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات ومساعدات للمسنين خلال الإدلاء بأصواتهم فى الجمالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الموظفون داخل اللجان الانتخابية فى مدرسة الحسين الإعدادية بالدراسة بقسم الجمالية، على مساعدة كبار السن والمسنين وتقديم التسهيلات لهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتوافد الآلاف من المواطنين منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب رئيسهم القادم فى ماراثون انتخابى حافل يقدم خلاله كبار السن مشاركة مميزة وواضحة بحضورهم الكبير أمام صناديق الاقتراع.



تسهيلات للناخبين من كبار السن في الجمالية

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان فى المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.



حضور مميز لكبار السن في الجمالية



مساعدة كبار السن داخل اللجان الانتخابية في الجمالية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.



مندوب يساعد ناخبة على كرسي متحرك في الجمالية