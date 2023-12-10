شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تراقب الانتخابات بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية بمصر القديمة في الساعات الأولى من بدء إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط حشود كبيرة من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات.

وحضر ممثلون عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة، مؤكدين أنهم يراقبون الانتخابات في مختلف اللجان الفرعية بانتظام.



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