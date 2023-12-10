شكرا لقرائتكم خبر عن بالكراسى المتحركة.. كبار السن وذوى الهمم يدلون بأصواتهم فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كبار السن هم كلمة السر منذ بدء التصويت فى التاسعة صباحا، حيث تمتلئ المقار الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية، بكبار السن، لا سيما السيدات، حيث يحرص دائما كبار السن على التواجد فى الساعات الأولى من الانتخابات، كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسى المتحركة لذوى الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.



احدى المواطنات



الشرطة النسائية تساعد المواطنات

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظ بورسعيد، مساعدة المواطنين من كبار السن و ذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.



سيدة مصرية حريصة على المشاركة



شرطى يساعد سيدة مسنة

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابى لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.



ظهور للكراسي المتحركة لكبار السن



مساعدة كبار السن



مواطنة تدلي بصوتها

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.