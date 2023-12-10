مسن يحتفى بانتخابات الرئاسة رافعا علم مصر فى مدرسة القومية بالعجوزة

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القاهرة - سامية سيد - حرص مواطن مسن على الذهاب للجنته فى مدرسة القومية بالعجوزة للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية رافعا علم مصر.



مسن يرفع علم مصر فى مدرسة القومية العجوزة

وشهدت اللجنة أجواء احتفالية بالتزامن مع بدء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية.

وإقبال ملحوظ شهدته اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد مرور ساعة على انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وفى لجنة مدرسة القومية بالعجوزة توافد العديد من الناخبين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أى شكاوى من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"الخليج 365" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.