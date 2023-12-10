شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبة تصطحب أطفالها بالانتخابات فى منشأة القناطر وتغمس أصابعهم فى الحبر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إحدى الناخبات بلجان منشأة القناطر على اصطحاب أطفالها أثناء الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم 2 بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وعقب إدلاء الناخبة بصوتها الانتخابى قامت بغمس "أصابع" أطفالها فى الحبر الفسفورى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة لدى الأطفال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن اصطحابها للأطفال فى الانتخابات الرئاسية لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لديهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.