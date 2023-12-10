شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة خلال مشاركتها بالانتخابات: مصر أحسن بلد فى الدنيا وشعبها ونيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت فتحية محمود منصور "مسنة" على التواجد في الصباح الباكر من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 في مركز الحوامدية لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقالت السيدة فتحية، إنها حرصت على المشاركة من أجل مصر وأنها تحب مصر وشعب مصر ونيل مصر، أفضل بلد في الدنيا.