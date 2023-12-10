المرأة تشارك بقوة داخل لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى.. صور

القاهرة - سامية سيد - للمرأة دور بارز في الانتخابات الرئاسية الحالية التى تشهدها البلاد بداية من اليوم الأحد وقد تواجدت بقوة فى لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى للإدلاء بصوتها، حيث قالت منى السيد علام، مواطنة آتت للإدلاء بصوتها، أن هذا واجب وطنى على كل امراءة مصرية فقد تغير الوضع فى البلاد للأفضل هناك مشاريع كثير غيرت من حياتنا وأصبحنا للأفضل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.















