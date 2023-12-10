رئيس جامعة القاهرة يُدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة: صوتى لحامى الأمن القومى

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية فى الداخل وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة، مؤكدًا أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التى تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الدكتور الخشت، عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطنى، قائلًا: أعطيت صوتى لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومى المصرى لأنه الأولوية التى تعلو جميع الأولويات.. أن أمن الشعب المصرى وأمن الشارع المصرى مطلب المطالب والحفاظ على الأراضى والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أى شيء.

وشدد الدكتور الخشت، أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة فى المعادلات الدولية.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لأن مصر هى الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير فى صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا الدكتور الخشت، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى التصويت الحر انطلاقا من مدى تأثير الصوت الانتخابى فى العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أى إجبار.