توافد العمال المغتربين بأعداد كبيرة فى لجان العاشر من رمضان

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان الانتخابات الرئاسية الخاصة بالوافدين,داخل مدينة العاشر من رمضان توافد عدد كبير من العمال بالمصانع منذ فتح اللجان للتصويت حيث أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الجمعية عقدت العديد من اللقاءات مع مسؤولى الموارد البشرية داخل المصانع بالمناطق الصناعية بالعاشر، من أجل التنسيق ووضع الترتيبات الخاصة التى تضمن مشاركة عمال المصانع فى العملية الانتخابية بشكل واسع بما يضمن عدم تعطيل العمل بالمصانع، ووضع الترتيبات لضمان مشاركة العمالة من المغتربين فى الانتخابات، وعدم تفويت فرصة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتم توفير وسائل انتقال العاملين من مصانعهم إلى اللجان الانتخابية وعودتهم إلى المصانع مرة أخرى، إضافة إلى تسهيل تقديم المعلومات الخاصة باللجان للعمال المشاركين فى الانتخابات على مدار الثلاثة أيام حتى انتهاء الانتخابات الثلاثاء المقبل.

وقال أيمن رضا، إن الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين أعلنت تأيدها الكامل وتؤيد وتبارك وتدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية وفى ضوء استعداد مصر لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية، وانطلاقًا من الثوابت الإيجابية التى تحققت خلال الفترة السابقة تحت قيادته الحكيمة لزمام الأمور بالبلاد بداية من التصدى الشجاع وانتزاع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته وعودته إلى مساره الصحيح.

جدير بالذكر حيث تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 فى دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 فى دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 فى دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.