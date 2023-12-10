شكرا لقرائتكم خبر عن مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة بالبراجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحد المسنيين على الحضور على كرسى متحرك للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول.

ورصدت عدسة الخليج 365 مسن على كرسى متحرك حرص على الحضور فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة باحثة البادية الابتدائية بالبراجيل، حيث قام رئيس اللجنة بمساعدته فى الإدلاء بصوته.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.