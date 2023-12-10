شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف بالانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد المقدم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجنة الانتخابية في مدرسة الشهيد المقدم نبيل إقبالاً كثيفًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، في مشهد انتخابي غير مسبوق، بحسب الرصد الأولي لعدد المقترعين.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.