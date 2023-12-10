شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة بدر بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة للجنة مدرسة بدر بالدقى، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانتظمت عملية التصويت بمختلف اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة منذ التاسعة صباحاً فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.