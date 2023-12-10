شكرا لقرائتكم خبر عن العنصر النسائي يشارك بقوة فى انتخابات الرئاسة 2024 بالحوامدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العنصر النسائي على المشاركة بقوة وبأعداد كبيرة فى انتخابات الرئاسة 2024 في الحوامدية، من أجل الإدلاء بأصواتهن فى العرس الانتخابي الذى يستمر 3 أيام.

وتواجد عدد كبير من النساء أمام اللجان للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 واختيار الرئيس القادم، وطالبن بنزول جميع المواطنين والمشاركة فى بناء مستقبل الوطن.



النساء في الحوامدية



النساء في انتخابات الحوامدية



النساء في انتخابات الرئاسة بالحوامدية



نساء الحوامدية في الانتخااابات



نساء الحوامدية في الانتخابات

وفتحت اللجان الفرعية في مدينة نصر بمحافظة القاهرة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.