شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الدلتا للسكر بالتموين يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصوته الانتخابي بمدرسة مصنع السكر الثانوية الصناعية للمغتربين بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ مؤكدا ان المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى ،فى إطار دعم مسارات الديمقراطية والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية.



الدكتور أحمد أبو اليزيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

وأكد "أبو اليزيد " ان المشاركة الإيجابية للمواطنين فى هذا العرس الديمقراطى حق كفله الدستور لكل المواطنين فى ظل الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا داعيا جميع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على استمرار استقرار البلاد وأمنها .



الدكتور أحمد أبو اليزيد