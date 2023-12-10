أخبار مصر

رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ـ بمدرسة بدر بالدقي في بمحافظة الجيزة.

ودعت المواطنين، في مختلف أنحاء الجمهورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

لمتابعة أخبار الانتخابات.. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا