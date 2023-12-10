رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ـ بمدرسة بدر بالدقي في بمحافظة الجيزة.

ودعت المواطنين، في مختلف أنحاء الجمهورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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