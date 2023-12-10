رئيس "شباب النواب" يتقدم مسيرة حاشدة ببورسعيد: إقبال غير مسبوق في انتخابات الرئاسة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، مطالبًا جميع المواطنين بالاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستوري في اختيار القائد المناسب في تلك المرحلة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن محافظة بورسعيد تشهد إقبالًا كبيرًا في مختلف اللجان الانتخابية، وهو ما يعكس وطنيتهم وحرصهم على دعم وطنهم وقيادتهم السياسية في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن .

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري؛ لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو 67 مليون مواطن، وبلغ عدد مقرات مراكز الاقتراع 9376 مقرًّا انتخابيًّا؛ بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية؛ للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، ويتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًّا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًّا.