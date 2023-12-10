علي جمعة: "أظن مصر كسرت 45% من الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الشيخ علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مفتي الجمهورية السابق، بعد الإدلاء بصوته، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية 2024، إن الانتخابات الرئاسية بها اختيار لقيادة البلد، والمرحلة التي تمر بها مصر والعالم كله، والانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مهمة جدًّا، ويجب على الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء.

وأضاف جمعة، خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، إن المشاركة هي أول خطوة، إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله إلى المشاركة، بمعنى الحشد الكبير بصناديق الانتخاب، ويعبر كل شخص عن رأيه كما يقتنع به لصالح بلده.

وتابع رئيس "دينية النواب": "عادة في العالم كله الإقبال لا يزيد على 25%، وعندما يصل إلى 33% يعتبر نجاحًا باهرًا، وأظن مصر كسرت 45% بالصباح، ومنذ البداية، والشعب المصري حضارة ويفهم ما وراء الحدث.. وأقول للمصريين يلَّا بنا معًا نبني البلد".

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.