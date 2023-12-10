"أمين الفتوى" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويشدد على أهمية المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أدلى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أول أيامها داخل مصر.

وشدد الورداني، على أن التصويت في الانتخابات واجب وليس حق، ومن ثم فإنه لا يحق لأي أحد التفريط فيه.

وقال "الورداني"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "هننزل ونشارك عشان نحافظ على التنمية والاستقرار وكل المكتسبات التي تحققت في الأعوام الماضية، ولابد من النزول للحفاظ على النفس الإنسانية والعقل، ولابد أن نشارك في الانتخابات بكل فخر ونقول للعالم كله أننا نعرف معنى الأمانة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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