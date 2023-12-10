نقيب الأشراف عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة: مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدلى السيد محمود الشريف نقيب السادة الإشراف، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، صباح الأحد.

وعقب الإدلاء بصوته دعا نقيب الأشراف، كافة المصريين لضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات مؤكدًا أننا في عرس ديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري

وأكد نقيب الأشراف، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرا عن إرادة المصريين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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